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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Таиланда вернулись граждане Кыргызстана

В Бишкек из Таиланда вернулись граждане Кыргызстана. Об этом сообщил республиканский штаб.

Уточняется, что 1 августа 2020 года МИД во взаимодействии с казахской стороной проработал возвращение семи граждан КР из Таиланда.

«Наши граждане чартерным рейсом казахстанской авиакомпании SCAT Airlines прибыли из Бангкока в международный аэропорт Алматы, а оттуда вывезены на специальном транспорте в Бишкек», — подчеркивает штаб.

Отмечается, что работа по поиску возможных маршрутов возвращения домой соотечественников, в том числе при помощи государств-партнеров, продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161393/
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