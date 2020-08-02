В Бишкек из Таиланда вернулись граждане Кыргызстана. Об этом сообщил республиканский штаб.



Уточняется, что 1 августа 2020 года МИД во взаимодействии с казахской стороной проработал возвращение семи граждан КР из Таиланда.

«Наши граждане чартерным рейсом казахстанской авиакомпании SCAT Airlines прибыли из Бангкока в международный аэропорт Алматы, а оттуда вывезены на специальном транспорте в Бишкек», — подчеркивает штаб.



Отмечается, что работа по поиску возможных маршрутов возвращения домой соотечественников, в том числе при помощи государств-партнеров, продолжается.