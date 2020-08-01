В Ош из Екатеринбурга вернулись еще 239 кыргызстанцев

Из Екатеринбурга в Ош прибыли чартерным рейсом компании «Уральские авиалинии» еще 239 кыргызстанцев, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Уточняется, что этим рейсом в южную столицу доставлены студенты, обучающиеся в России, и остро нуждающиеся в возвращении на родину граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Сургута, Магнитогорска, Салехарда, Ханты-Мансийска, Нового Уренгоя, Кургана и Перми.

Как отмечается, среди прибывших есть тяжелобольные, люди преклонного возраста, беременные и женщины с малолетними детьми, а также кыргызстанцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Список пассажиров составлялся с учетом поступивших обращений граждан и кыргызских диаспоральных организаций из регионов и городов Уральского федерального округа. Также учитывалось наличие у указанной категории лиц ранее приобретенных авиабилетов на рейсы компании «Уральские авиалинии», которые не были осуществлены из-за сложившейся эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

Работа по возвращению граждан КР на родину продолжается.