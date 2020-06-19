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Общество

В Бишкек из Якутии и Индии доставили кыргызстанцев

В Бишкек из Якутии вернулись 170, из Индии 10 кыргызстанцев. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, организован чартерный рейс авиакомпании «Якутия» по маршруту Якутск — Бишкек. Прилетели на родину 170 граждан.

«В список пассажиров на авиарейс были включены студенты — граждане Кыргызстана, обучающиеся в якутских вузах, беременные женщины и дети, а также лица, имеющие тяжелые заболевания и нуждающиеся в срочном возвращении на родину», — отметили в МИД.

Из Индии возвращены 10 граждан Кыргызстана.

В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур.

С 16 по 28 июня индийской стороной планируется осуществить ряд чартерных рейсов из КР для возращения граждан Индии на родину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156684/
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