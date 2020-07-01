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Общество

Цифра дня. 11,7 тысячи кыргызстанцев вернулись домой за три месяца

С 20 марта по 27 июня 2020 года в Кыргызстан из России возвратилось 11 тысяч 784 гражданина. Такие данные приводит посольство КР в РФ.

По его данным, было осуществлено 53 авиарейса и организовано возвращение соотечественников из Оренбургской области на 20 автобусах транзитом через Казахстан.

При этом количество поступивших обращений от граждан о желании возвратиться на родину с просьбой быть включенными в список не уменьшается. На сегодня оно превышает 7 тысяч, несмотря на осуществляемые чартерные рейсы из-за постоянного поступления новых обращений.

«Обеспечить сразу вылет такого числа граждан физически невозможно. Планируются два еженедельных авиарейса по маршруту Москва — Ош и Москва — Бишкек. Штаб при посольстве круглосуточно продолжает работу по отправке на родину, обеспечению продуктами питания и временным жильем (хостелом) граждан Кыргызстана», — подчеркнули в посольстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157835/
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