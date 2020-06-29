В мэрии Бишкека напомнили, как найти своего семейного врача

Мобильные медицинские бригады не будут брать мазки на проведение ПЦР-анализа, а будут приезжать к обратившимся больным для проведения осмотра и первичной диагностики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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В муниципалитете напомнили, что при отсутствии приписки к ЦСМ необходимо найти семейного врача по месту жительства и поддерживать связь с ним.

«Все списки семейных врачей переданы в каждое муниципальное территориальное управление (МТУ), районный акимиат. Они могут помочь найти горожанам нужный филиал», — отметили в мэрии.

МТУ Ленинского района: МТУ № 1. Данияр Турдумамбетов: 0312656889, 0558010114;

МТУ № 2. Марат Турсунов: 0312416234, 0555075591;

МТУ № 3. Мурат Эсенаманов: 0312410371, 0700080176;

МТУ № 4. Бактыярбек Джээнбаев: 0312444011, 0500575775;

МТУ № 5. Райым Жолдошов: 0312256021, 0555719444;

МТУ «Чoн-Арык». Нурлан Ачилов: 0312550223, 0559377747. МТУ Октябрьского района: МТУ № 6. Омурбек Тайталиев: 0312539179, 0507777724;

МТУ № 7. Чингиз Турсалиев: 0312522901, 0772525513;

МТУ № 8. Жолдошбек Абдыкалыков: 0312475394, 0550556427;

МТУ № 9. Рамазан Дауза: 0312426143, 0700716700;

МТУ № 10. Жоодар Медербеков: 0312461335, 0704860801;

МТУ № 11. Эльмира Абдуллаева: 0312578113, 0772140877. МТУ Первомайского района: МТУ № 12. Темир Касымов: 0705100169;

МТУ № 13. Азамат Болотов: 0312326512, 0705690697;

МТУ № 14. Азат Толокулов: 0312328270, 0709642830;

МТУ № 15. Максат Саргожоев: 0312354221, 0550235238;

МТУ № 16. Талант Мусуркулов: 0312679538, 0700558844. МТУ Свердловского района: МТУ № 17. Анара Мамбетова: 0312382305, 0312382276, 0700641101, 0553301237;

МТУ № 18. Кыялбек Бектурганов: 0312435897, 0555359730, 0701338008;

МТУ № 19. Бакыт Сулайманбеков: 0312633291, 0558779766, 0706779706;

МТУ № 20. Туратбек Айдаров: 0312390691, 0772663227, 0700515211;

МТУ № 21. Сталбек Токоев: 0312484267, 0558291088.

В муниципалитете просят горожан сообщать на личный WhatsApp главы городского штаба, вице-мэра Татьяны Кузнецовой: 0771403841, если по какому-то из номеров не будут отвечать.