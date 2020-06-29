Мэрия проведет дезинфекцию в Бишкеке после мирного марша

Мэрия проведет дезинфекцию после мирного марша за свободу слова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Дезинфекция не имеет отношения к каким-либо политическим процессам в Бишкеке и проводится в столице на протяжении трех месяцев. Пресс-служба мэрии Бишкека

В муниципалитете добавили, что не рекомендуется проведение массовых мероприятий, в том числе мирных шествий, для сохранения здоровья людей.

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«Нам в первую очередь необходимо объединить все усилия и направить их на решение более оперативных вопросов, как приобретение машин скорой помощи, увеличение койко-мест в больницах, повышение качества работы кол-центра 118, поддержка команды скорой помощи и усиление мобильных медицинских бригад», — отметили в мэрии.

Напомним, сегодня запланирована гражданская мирная акция за свободу слова «REакция 3.0». Активисты пройдут маршем от железнодорожного вокзала по бульвару Эркиндик до «Белого дома».