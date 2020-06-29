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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пациентов с пневмонией будут госпитализировать без ПЦР-анализа на COVID-19

Пациенты с симптомами пневмонии, острой дыхательной недостаточностью будут госпитализироваться без ПЦР-анализов. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, ведомство изменило алгоритм действий. Теперь анализ будут брать уже в стационарах. «Для пациентов с внебольничной инфекцией разворачиваем дополнительные койки», — отметил он.

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Нурболот Усенбаев добавил, что кыргызстанцам с температурой, при первых признаках ОРВИ необходимо звонить в ЦСМ, ГСВ, получить консультативную помощь и начинать лечение.

«Многие выжидают и запускают заболевание, после чего наступает пневмония. Если температура выше 38, то нужно принимать меры, звонить медработникам. Если появилась одышка, затруднение в дыхании, сразу нужно звонить в 103, 118. На сегодня поступает много обращений», — сказал он.

По стране за весь период COVID-19 заразились 5 тысяч 17 человек. Выздоровели 2 тысячи 294, скончались — 50.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157672/
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