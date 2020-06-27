Все члены Бишкекской ТИК сдали анализы на коронавирус

Все 12 членов Бишкекской ТИК сдали анализы на коронавирус. Об этом 24.kg сообщил глава комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, у всех отрицательный результат. «Я лечусь дома. Нахожусь на самоизоляции. С членами ТИК практически не пересекался. Отмечу, что почувствовал себя плохо на прошлой неделе, а что у меня COVID-19, стало известно в воскресенье, 21 июня», — отметил Кайрат Маматов.

Напомним, что в Центризбиркоме тоже есть зараженные — сотрудница аппарата и заместитель председателя избирательной комиссии Акылбек Эшимов. С последним контактировал Кайрат Маматов, но до проявления характерных признаков заболевания.