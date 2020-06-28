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Общество

29 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — 7-й микрорайон, 52, 53, 56, микрорайон «Восток-5», 2, улицы Арстанбап, Босого, Боогачы, Кок-Жар, Молдокулова, Тимура Фрунзе, 75а, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Сарынжи-Бокой, Кырк-Кыз, Тимура Фрунзе, Гагарина, Ак-Чолмок);
  • 9.00-16.00 — проспект Чуй, улицы Курманджан Датки, Ереванская, Гражданская, переулок Западный;
  • 9.00-18.00 — улицы Горького, Анкара, жилмассив «Дордой», проспект Чингиза Айтматова;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Гагарина, Адышева, Осмонова, Циолковского, Табалдиева, Джаманбаева, Худайбергенова, Токтоналиева;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Фучика, Васильевского шоссе, жилмассив «Кольмо» (улицы Республиканская, Ак-Жолтой, Мидина, Насыйкат);
  • 11.00-17.00 — улицы Аул, Элебесова, 8 Марта, переулки Амурский, Кисловодский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ай-Кол» (улицы Кошой, Семетей), села Джал (улицы 60 лет СССР, Лагерь, Интернациональная, Тогуз-Булак), Гроздь (улицы Чуйская, Юбилейная), Маевка (МТФ-2), Восток (улицы Заречная, Ленина, Озерная), Байтик (верхняя часть), Кашка-Суу , Карла Маркса (улицы Калинина, Фабричная, Куйбышева, 22-го Партсъезда), Озерное (улицы Зеленая, Молодежная, Фрунзе), Лебединовка (проспект Победы, 121-189), Берлик (улицы Школьная, Почтовая, Молодежная, Парковая);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улица Вокзальная), села Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Западная), Кун-Туу (улицы Спортивная, Заводская, Иманалиева), Асылбаш (улицы Ноорузная, Шопокова), Восточное (улицы Дружбы, Школьная, Дагестанская, Манаса, Акушинская, Тимирязева), Джаны-Джер (улицы Маркса), Джал (улицы Интернациональная, Сатке, Проектируемая), Асылбаш (улицы Тоголок, Омурбека, Майтан, Доолот);
  • 9.00-15.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Пионерская, переулок Северный), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ленина, 96, 98, 100, 102, 104), Садовое (улица Первомайская), Сретенка (ОКХ «Дружба», улица 1 Мая), Крупское (улицы Труда, Набережная, Заводская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Кожомбердиева, Лермонтова, Школьная, Олимпийская, Ломоносова, Ярославская, Комсомольская, Жайыла Баатыра, Центральная, Агрономическая), села Сары-Булак (улица Шопокова), Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Первомайское, Ак-Кудук, Хун-Чи (улица Гагарина);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Карой (улица Комсомольская), Арал (улицы Шоссейная, Школьная);
  • 10.00-17.00 — село Арпа-Тектир.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157551/
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