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Общество

Закон о манипулировании информацией. Президента просят наложить вето

Граждане Кыргызстана — правозащитники, журналисты, гражданские активисты написали открытое письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой наложить вето на законопроект нардепа Гульшат Асылбаевой, принятый накануне Жогорку Кенешем в режиме второго и третьего чтений.

В письме подчеркивается, что Кыргызская Республика — это суверенное, демократическое, правовое, светское, унитарное, социальное государство, в котором не могут действовать отменяющие и умаляющие права и свободы граждан законы, противоречащие Конституции. А своим решением Жогорку Кенеш проигнорировал свою основную функцию — представлять и защищать интересы своих избирателей, которые публично и громогласно выразили свое абсолютное несогласие с этим законопроектом.

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«Этот закон наносит вред развитию свободы слова и СМИ в Кыргызстане и предотвращению коррупции в стране, так как написан намеренно невнятно для его произвольного и выборочного применения против любого критического мнения и слова. Мы убеждены, что этот закон принят с тем, чтобы ограничить свободу слова в Кыргызстане, усилить давление на альтернативное мнение и свести на нет деятельность СМИ по борьбе с коррупцией. При этом по ряду причин затраты времени и ресурсов на создание этого документа совершенно бесполезны, так как по ряду причин закон неисполним. Более того, этот абсурдный и бессвязный закон принят с многочисленными нарушениями регламента», — отмечается в обращении.

Общественность и эксперты еще раз подчеркнули, что закон угрожает свободе слова. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157527/
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