11:45
USD 75.12
EUR 84.34
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Телефоны доверия ЦСМ, куда можно обращаться за консультацией

Бишкекчане в случае недомогания могут обращаться за консультацией как на линию самодиагностики 118, так и на телефоны доверия в центрах семейной медицины. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Номера телефонов доверия

ОЦСМ Ленинского района: 0990888030;

  • ЦСМ № 2: 0990888028;
  • ЦСМ № 11: 0990888029;
  • ЦСМ № 12: 0990888031;
  • ЦСМ № 13: 0990888032;
  • ЦСМ № 17: 0990888033;

ОЦСМ Октябрьского района: 0990888036;

  • ЦСМ № 15: 0990888015;
  • ЦСМ № 18: 0990888035;
  • ЦСМ № 19: 0990888019;

ОЦСМ Первомайского района: 0990888071;

  • ЦСМ № 7: 0990888072;
  • ЦСМ № 14: 0990888073;
  • ЦСМ № 16: 0990888074;

ОЦСМ Свердловского района: 0701103002;

  • ЦСМ № 4: 0701103001;
  • ЦСМ № 8: 0701103003;
  • ЦСМ № 9: 0701103004;
  • ЦСМ № 10: 0701103007;

Городское управление здравоохранения муниципалитета Бишкека: 0312318767.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157482/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
У сотрудника аппарата мэрии города Ош выявили коронавирус
Введут ли в Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9,5 миллиона человек
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане от коронавируса вылечились 50 человек
В Кыргызстане коронавирус выявлен еще у 21 медика
В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 250 человек. Всего 4 тысячи 402
В Бишкеке роддом № 3 работает в штатном режиме
Восемь членов ЦИК сдали ПЦР-анализ. Коронавирус не выявлен
Депутат раскритиковал Минздрав за то, что до сих пор не построены новые больницы
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
Оплатите ущерб и&nbsp;живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к&nbsp;Алмазбеку Атамбаеву Оплатите ущерб и живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к Алмазбеку Атамбаеву
26 июня, пятница
11:41
Александр Лукашенко выделил 70 соток земли Бакиеву рядом со своей резиденцией Александр Лукашенко выделил 70 соток земли Бакиеву рядо...
11:38
Телефоны доверия ЦСМ, куда можно обращаться за консультацией
11:36
Избиение родственника экс-мэра города Ош. Задержан подельник члена ОПГ Казака
11:24
В парке «Ынтымак» в Бишкеке поймали змею
11:19
У сотрудника аппарата мэрии города Ош выявили коронавирус