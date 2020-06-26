Телефоны доверия ЦСМ, куда можно обращаться за консультацией

Бишкекчане в случае недомогания могут обращаться за консультацией как на линию самодиагностики 118, так и на телефоны доверия в центрах семейной медицины. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Номера телефонов доверия ОЦСМ Ленинского района: 0990888030; ЦСМ № 2: 0990888028;

ЦСМ № 11: 0990888029;

ЦСМ № 12: 0990888031;

ЦСМ № 13: 0990888032;

ЦСМ № 17: 0990888033; ОЦСМ Октябрьского района: 0990888036; ЦСМ № 15: 0990888015;

ЦСМ № 18: 0990888035;

ЦСМ № 19: 0990888019; ОЦСМ Первомайского района: 0990888071; ЦСМ № 7: 0990888072;

ЦСМ № 14: 0990888073;

ЦСМ № 16: 0990888074; ОЦСМ Свердловского района: 0701103002; ЦСМ № 4: 0701103001;

ЦСМ № 8: 0701103003;

ЦСМ № 9: 0701103004;

ЦСМ № 10: 0701103007; Городское управление здравоохранения муниципалитета Бишкека: 0312318767.