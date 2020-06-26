Телефоны доверия ЦСМ, куда можно обращаться за консультацией

Бишкекчане в случае недомогания могут обращаться за консультацией как на линию самодиагностики 118, так и на телефоны доверия в центрах семейной медицины. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
Номера телефонов доверия
ОЦСМ Ленинского района: 0990888030;
- ЦСМ № 2: 0990888028;
- ЦСМ № 11: 0990888029;
- ЦСМ № 12: 0990888031;
- ЦСМ № 13: 0990888032;
- ЦСМ № 17: 0990888033;
ОЦСМ Октябрьского района: 0990888036;
- ЦСМ № 15: 0990888015;
- ЦСМ № 18: 0990888035;
- ЦСМ № 19: 0990888019;
ОЦСМ Первомайского района: 0990888071;
- ЦСМ № 7: 0990888072;
- ЦСМ № 14: 0990888073;
- ЦСМ № 16: 0990888074;
ОЦСМ Свердловского района: 0701103002;
- ЦСМ № 4: 0701103001;
- ЦСМ № 8: 0701103003;
- ЦСМ № 9: 0701103004;
- ЦСМ № 10: 0701103007;
Городское управление здравоохранения муниципалитета Бишкека: 0312318767.