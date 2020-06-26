Введут ли в Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава

В Кыргызстане увеличивается число зараженных коронавирусом, но вводить ЧП необходимости нет. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

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По его словам, такое решение было принято на совещании с участием премьер-министра Кубатбека Боронова.

«Вместе с тем глава кабмина поручил принять определенные меры. В частности, обеспечить работу госслужащих удаленно. Также мэриям городов Оша и Бишкека поручено усилить контроль над базарами и торговыми центрами. Минздрав должен проводить разъяснительную работу вместе с органами местного самоуправления», — сказал Мадамин Каратаев.

Всего за все время коронавирус диагностирован у 4 тысяч 402 человек.