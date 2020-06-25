Республиканский штаб рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в Бишкеке

Республиканский штаб рассмотрит вопрос о введении режима ЧП. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, в Бишкеке и Оше сложилась очень тревожная эпидемиологическая ситуация — основной процент зараженных коронавирусом приходится на две столицы. Число инфицированных ежедневно растет.

В Кыргызстане за весь период выявлено 3 тысячи 954 случая заражения COVID-19, в том числе 648 среди медиков. Из больниц за это время выписаны 2 тысячи 112 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус, умерли 43.