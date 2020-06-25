В Минздраве рассказали, почему нужно сдавать повторные анализы на коронавирус

Заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев рассказал сегодня на брифинге, что первичный анализ у инфицированного коронавирусом человека может показать отрицательный результат.

По его словам, поэтому делают повторные исследования. Он также отметил: даже при характерных симптомах тесты могут не выявить наличие коронавируса. Чиновник подчеркнул, что при регистрации заболевших их не делят на бессимптомников и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме.

Мадемин Каратаев добавил, что в Бишкеке для больных COVID-19 развернуто 336 коек: в Республиканской клинической инфекционной больнице — 204, клинике № 6 — 61 и в больнице кыргызско-турецкой дружбы — 71.

Всего по стране зарегистрировано 3 тысячи 954 случая заражения COVID-19. Выздоровели 2 тысячи 112 человек.