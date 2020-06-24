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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Албек Ибраимов считает, что решение о его судьбе принимается на Красной площади

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

В суде с последним словом выступил экс-мэр Албек Ибраимов. Он заявил, что ничего не просит у суда и, даже если будет оправдательный приговор, не скажет спасибо.

«Центр принятия решения находится не здесь, а в Москве на Красной площади. Вам же я желаю дальнейших успехов в работе! У нас так сложилось, что суд у нас лишь исполняет решение, а прокуратура зачитывает», — сказал бывший градоначальник.

Есть хорошее выражение: чтобы сотворить блеф, в него надо поверить самому. Прокурор искренне верит в то, что читает.

Албек Ибраимов

Экс-мэр напомнил, что все бывшие президенты Кыргызстана осуждены. «И Акаев, и Бакиев, и Атамбаев — это превращается в какую-то закономерность. Профессор из Гарварда сказал, что в таких странах у нас сначала побеждают сильные над слабыми, а потом приходят умные. Правительство и глава государства расправляются над всеми. Мы так и будем бегать по замкнутому кругу. Было бы смешно, если бы это не происходило с нами», — отметил Албек Ибраимов.

Он добавил, что уже нет надежды прервать этот порочный круг.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157245/
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