Албек Ибраимов считает, что решение о его судьбе принимается на Красной площади

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

В суде с последним словом выступил экс-мэр Албек Ибраимов. Он заявил, что ничего не просит у суда и, даже если будет оправдательный приговор, не скажет спасибо.

«Центр принятия решения находится не здесь, а в Москве на Красной площади. Вам же я желаю дальнейших успехов в работе! У нас так сложилось, что суд у нас лишь исполняет решение, а прокуратура зачитывает», — сказал бывший градоначальник.

Есть хорошее выражение: чтобы сотворить блеф, в него надо поверить самому. Прокурор искренне верит в то, что читает. Албек Ибраимов

Экс-мэр напомнил, что все бывшие президенты Кыргызстана осуждены. «И Акаев, и Бакиев, и Атамбаев — это превращается в какую-то закономерность. Профессор из Гарварда сказал, что в таких странах у нас сначала побеждают сильные над слабыми, а потом приходят умные. Правительство и глава государства расправляются над всеми. Мы так и будем бегать по замкнутому кругу. Было бы смешно, если бы это не происходило с нами», — отметил Албек Ибраимов.

Он добавил, что уже нет надежды прервать этот порочный круг.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.