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Общество

Юристы подали в суд на спикера Дастанбека Джумабекова за нарушение регламента ЖК

Юристы подали в суд на спикера Дастанбека Джумабекова за нарушение регламента Жогорку Кенеша. Об этом сообщают активисты.

Отмечается, что вчера общественный фонд «Голос Свободы», партнерская группа «Прецедент» и ассоциация «Smart Жаран» подали административный иск в межрайонный суд по оспариванию действий спикера.

«18 июня во время голосования по законопроекту об НКО общественность Кыргызстана стала свидетелем, как спикер парламента Дастанбек Джумабеков, осознавая, что число депутатов, присутствующих в зале заседания, является недостаточным для проведения голосования по принятию законопроекта, допустил регистрацию и голосование за отсутствующих депутатов», — отметили юристы.

Дастанбек Джумабеков вместо того, чтобы призвать депутатов к соблюдению Закона «О регламенте Жогорку Кенеша», молча наблюдал, как присутствующие депутаты ходили по рядам и нажимали кнопки на ноутбуках отсутствующих.

Ассоциация «Smart Жаран»

Юристы полагают, что спикер предпринял противоправные действия, которые подрывают оказанное ему народом и депутатами доверие.

Напомним, парламент во втором чтении принял скандальный закон об НКО. За проголосовали 89 депутатов, против — 9, всего зарегистрировано 98 депутатов. 

После несколько депутатов заявили, что отсутствовали на заседании и коллеги без их ведома проголосовали за них. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157233/
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