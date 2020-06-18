Сразу несколько депутатов заявили, что не голосовали за закон о манипулировании

Вчера депутаты Жогорку Кенеша обсуждали законопроект «О манипулировании информацией», инициированный Гульшат Асылбаевой. В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 102 нардепа, против только четыре — Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Каныбек Иманалиев и Эльвира Сурабалдиева, остальные — отсутствовали.

Результаты поименного голосования в своем микроблоге Twitter сегодня утром разместил Дастан Бекешев.

Результаты голосования по законопроекту "О манипулировании информацией": pic.twitter.com/Hf8e7ESZS0 — Дастан Бекешев (@bekeshev) June 18, 2020

Позже Жанар Акаев в комментариях стал оправдываться, что не успел к моменту голосования и за него кнопку нажал его коллега. Кто не уточняется.

Нардеп пообещал, что во втором чтении обязательно проголосует против.

Фото Facebook. Вместо Дастана Бекешева проголосовал коллега

Парламентарий Мирлан Жеенчороев также написал под опубликованными результатами голосования, что некоторых депутатов в 20.30 в зале заседаний уже не было.

«Наверное, кто-то из коллег проголосовал за меня. Во втором чтении проголосую против этого законопроекта», — подчеркнул он.

Фото Twitter. За Мирлана Жээнчороева проголосовал коллега

Депутат Исхак Пирматов также под одной из публикаций отметил, что во втором чтении проголосует против законопроекта Гульшат Асылбаевой. Из его комментария следует, что и он отсутствовал на заседании и кто-то другой проголосовал за нардепа.

Как отметила правозащитница Динара Ошурахунова, Закон «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» гласит, что депутаты лично осуществляют свои права на голосование, а передавать право голоса другому нардепу запрещается.