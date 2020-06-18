Сразу несколько депутатов заявили, что не голосовали за закон о манипулировании

Вчера депутаты Жогорку Кенеша обсуждали законопроект «О манипулировании информацией», инициированный Гульшат Асылбаевой. В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 102 нардепа, против только четыре — Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Каныбек Иманалиев и Эльвира Сурабалдиева, остальные — отсутствовали.
Результаты поименного голосования в своем микроблоге Twitter сегодня утром разместил Дастан Бекешев.
Пользователи социальных сетей начали критиковать народных избранников, которые поддержали законопроект. Особенно обсуждали «молодых и прогрессивных», в том числе бывших журналистов «Азаттыка» Жанара Акаева и Аиду Касымалиеву.
Позже Жанар Акаев в комментариях стал оправдываться, что не успел к моменту голосования и за него кнопку нажал его коллега. Кто не уточняется.
Нардеп пообещал, что во втором чтении обязательно проголосует против.
Парламентарий Мирлан Жеенчороев также написал под опубликованными результатами голосования, что некоторых депутатов в 20.30 в зале заседаний уже не было.
«Наверное, кто-то из коллег проголосовал за меня. Во втором чтении проголосую против этого законопроекта», — подчеркнул он.
Депутат Исхак Пирматов также под одной из публикаций отметил, что во втором чтении проголосует против законопроекта Гульшат Асылбаевой. Из его комментария следует, что и он отсутствовал на заседании и кто-то другой проголосовал за нардепа.
Как отметила правозащитница Динара Ошурахунова, Закон «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» гласит, что депутаты лично осуществляют свои права на голосование, а передавать право голоса другому нардепу запрещается.