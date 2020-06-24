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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

9 работников горно-металлургической отрасли заразились коронавирусом

Девять работников горно-металлургической отрасли заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его данным, трое из них вылечились. Эльдар Таджибаев отметил, что все случаи выявлены на предприятиях отрасли во время медицинского осмотра работников, которые находились в обсервации.

Практически все горнорудные компании перед подъемом на очередную вахту помещают работников в обсервационные санитарно-карантинные пункты для дополнительного медицинского обследования на срок от 5 до 15 дней. Эти меры предпринимаются для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции непосредственно на производственных объектах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157226/
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