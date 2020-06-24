Будут ли осенью парламентские выборы? Член ЦИК обратилась к премьер-министру

Член ЦИК Атыр Абдрахматова обратилась к главе кабмина Кубатбеку Боронову с просьбой ответить на вопросы, касающиеся предстоящих выборов в парламент. Она также напомнила, что до сих пор не решена судьба кампании в 30 местных кенешей, депутаты которых должны были быть избраны 12 апреля.

По словам представителя Центризбиркома, неизвестны прогнозы по коронавирусу, у республиканского штаба на осень нет однозначного ответа — ожидается уменьшение или увеличение числа заразившихся этой инфекцией.

Читайте по теме Объединение местных и парламентских выборов: за и против

«Непонятно также, при каком числе заболевших по стране и по отдельным регионам допустимо проведение осенних выборов, а при каком — опасно для здоровья населения. Учитывая, что процедура голосования длится восемь часов, сколько раз в течение этого времени должна проводиться дезинфекция избирательного участка? Имеется ли возможность при каждом избирательном участке оборудовать дополнительно помещение для голосования избирателям, которые пришли с высокой температурой? Вот те вопросы, на которые никто не может дать четкого разъяснения. А статистика заразившихся коронавирусом тем временем увеличивается с каждым днем, что настораживает всех нас. Все больше людей, как партийцы, журналисты, так и активисты из регионов, спрашивают: что будет с парламентскими выборами и приостановленными местными», — отметила она.

В стенах ЦИК никакой адекватной, открытой и актуальной информации нет. Членов Центризбиркома не информируют о том, какие консультации идут с правительством, аппаратом президента. Атыр Абдрахматова

«На мой взгляд, это нарушение не только выборного законодательства, но и указа главы государства от 23 марта, которым были приостановлены выборы в 30 местных кенешей. Ведь одним из пунктов данного указа было поручение Центризбиркому выработать предложения как по изменению избирательного законодательства с учетом пандемии COVID-19, так и внесение предложений, что делаем дальше. В конце мая был поставлен вопрос о необходимости провести открытое совещание с представителями Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом и решить, как быть дальше. К сожалению, под разными непонятными причинами встреча со штабом так и не прошла», — подчеркнула она.