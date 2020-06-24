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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Что можно и нельзя делать при COVID-19. Рекомендации Минздрава раздадут всем

Министерством здравоохранения утвержден алгоритм действий для граждан и лечебных учреждений. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ведомства Нурболот Усенбаев.

По его словам, в этом алгоритме прописано, что люди должны делать при появлении у них симптомов коронавируса. Кроме того, расписаны правила самоконтроля. Отдельный алгоритм утвержден и для лечебных учреждений.

«Если состояние будет ухудшаться, будет держаться температура выше 38 градусов, то дальше уже прописано, как надо действовать. Но еще выйдут специалисты-пульмонологи, они все расскажут. В каждом случае подход должен быть индивидуальный. Надо учитывать возраст, сопутствующие заболевания», — отметил Нурболот Усенбаев.

Минздрав в своей памятке также прописал, что не рекомендуется делать, если человек подозревает у себя коронавирус.

Памятку будут раздавать населению через мобильные бригады, центры семейной медицины, коллективы.

«Если есть бессимптомная форма, легкое течение, условия для изоляции дома от других членов семьи, то мы оставляем таких заболевших на домашнем карантине под контролем врачей», — заключил замминистра здравоохранения.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 3 тысячи 726 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели — 2 тысячи 82 и умерли 42 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157192/
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