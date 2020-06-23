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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за коронавируса

Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса в этом году разрешили участвовать в хадже только небольшому числу мусульманских паломников, которые уже находятся в королевстве. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Паломников из-за рубежа в этом году Саудовская Аравия принимать не будет.

«В связи с пандемией и опасностью, которую представляет коронавирус для больших скоплений людей, хадж в 1441 году по мусульманскому календарю (2020-м — по христианскому летоисчислению) состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей», — говорится в сообщении Министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.

Территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных коронавирусом.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с более чем 161 тысячей инфицированных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157094/
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