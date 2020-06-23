Пляжный отдых и коронавирус. Как на Иссык-Куле встретят отдыхающих

В этом году в условиях пандемии к руководству иссык-кульских здравниц предъявили особые требования. Что ждет в этом сезоне отпускников с путевками, редакция 24.kg выяснила на собственном опыте, посетив один из государственных пансионатов.

Фото Юрия Кузьминых. Проход на пляж временно закрыт

Сегодня в бывшем «Рахате», в отличие от прошлых лет, безлюдно. Проход на пляж временно закрыт, на воротах огромный замок. За соблюдением требований зорко следят сотрудники службы безопасности. Мое появление заметили. Все попытки подойти к воде закончились неудачей. Молодой человек в камуфляжной форме поинтересовался целью визита.

Пока зона отдыха больше напоминает закрытый военный городок, чем туристический рай. Попасть внутрь без путевки или предварительного звонка руководству невозможно.

Первая проверка на входе. Охранник, вооруженный термометром, измеряет температуру. После под его бдительным оком все входящие на территорию пансионата дезинфицируют руки и обрабатывают обувь в специальном растворе. Медицинские маски обязательны.

— Эта тишина временная. В ближайшие дни встречаем первых отдыхающих. К их приему все готово. Все требования безопасности соблюдены в полном объеме, — рассказал директор государственного пансионата «Алтын Жай» Мырзабек Исмаилов.

Фото Юрия Кузьминых. Пока пустынные аллеи пансионата

Врач-эпидемиолог Наргиза Алагушева согласилась стать провожатыми пообещала показать каждый уголок здравницы.

— Сегодня приходится соблюдать все правила безопасности. Два раза в сутки дезинфекция центральных аллей. Для персонала пансионата устраиваем несколько раз в неделю семинары, как работать в условиях коронавируса. Основная нагрузка ляжет на сотрудников СБ и медиков. Именно они больше всего подвержены риску из-за постоянного контакта с приезжими, — рассказала собеседница.

— Если мы выявили человека с повышенной температурой, сразу изолируем его в отдельное помещение. Сокращаем до минимума его общение с окружающими. После вызываем наших медиков. Они еще раз измеряют температуру уже ртутными градусниками и проводят тестирование. Если результат положительный, сообщаем эпидемиологам районной больницы. Они забирают и помещают больного на обсервацию, — рассказал дежуривший на входе сотрудник СБ.

Фото Юрия Кузьминых. Дезинфекция территории пансионата

Работа столовой во время курортного сезона во все времена была объектом повышенного внимания.

Огромный зал одновременно вмещает более 600 человек. Но, скорее всего, в этом году такой загруженности не будет. Весь персонал заведения пока занимается необходимой перестановкой мебели.

По словам заведующей залом Гульмиры Мамытовой, столы расставляются с требованиями социальной дистанции — около двух метров. Одновременно принимать пищу за ними будет не более двух человек. Все входящие будут обрабатывать руки. У всех без исключения измерят температуру.

Коснутся изменения и обслуживающего персонала. Официантки и повара будут работать в медицинских масках и проходить регулярное тестирование. Кардинально изменится подход к меню для отдыхающих. Упор сделают на высококалорийные блюда и свежие овощи и фрукты. Все продукты будут закупать в Бишкеке.

После каждого приема пищи все помещения столовой, мебель и посуду будут обрабатывать специальным раствором гидрохлорида натрия.

В главном корпусе «Алтын Жай» все готово к приему отдыхающих. Весь персонал прошел обучение. Контакт горничных с отдыхающими минимизируют. В каждом номере на видном месте установили специальные памятки с алгоритмом действий отдыхающих при начальном проявлении недомогания, с телефонами врачей.

Особые требования к отдыхающим и на пляже. В ночное время выход к берегу категорически запрещен. Нельзя приносить на пляж продукты питания и устраивать там пикники. Не увидят отдыхающие и вечно снующих между курортниками торговцев копченой рыбой и прохладительными напитками.

Фото Юрия Кузьминых. Инструкция для отдыхающих

Есть на территории пансионата и бокс для больных. Специально оборудованное помещение расположено на окраине здравницы. В каждой комнате холодильник и телевизор. Но, как надеется Наргиза Алагушева, весь предстоящий сезон это здание будет пустовать.