В Кыргызстане от коронавируса скончались еще трое человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Ошской межобластной больнице скончалась женщина, 1961 года рождения. У нее было много сопутствующих болезней: высокое давление, гипертоническая болезнь, атеросклероз. «В больницу поступила с высокой температурой, затрудненным дыханием. До этого она занималась самолечением. Неизвестно, где и как она могла заразиться. У нее наступила полиорганная недостаточность. Несмотря на все попытки врачей, ее не удалось спасти», — сказал он.

В Тюпской территориальной больнице скончался один мужчина, 1958 года рождения. Он поступил 15 июня с ОРВИ и пневмонией. «Был в тяжелом состоянии. Согласно истории болезни, с 8 июня у него была повышенная температура, слабость. Его состояние ухудшалось с каждым днем, после чего его перевели на интенсивную терапию, но, несмотря на все попытки и реанимационные мероприятия, он скончался», — отметил он.

Еще один мужчина, 1958 года рождения, умер в Кара-Суйском районе. С 2014 года он был на учете с сердечным заболеванием. «С 17 июня у него было затрудненное дыхание, температура. Обратился к врачам, у него взяли ПЦР-анализ на коронавирус. В то же время он получал лечение в частной медицинской клинике в Оше, ему назначили лечение по основному заболеванию. Но его состояние резко ухудшилось и, несмотря на реанимационные мероприятия и всевозможную помощь, он скончался», — сказал он.

За все время зарегистрировано 35 случаев летальных исходов с диагнозом COVID-19.