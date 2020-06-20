В Минздраве считают, что проблема с поставками жизненно важных лекарств решена. Ведомство предлагает отменить постановление правительства «О мерах по обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в связи с пандемией коронавирусной инфекции». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, ранее разрешалось фармокологическим компаниям поставлять в страну лекарственные средства и медизделия без госрегистрации, если они зарегистрированы в стране-производителе и включены в национальный перечень жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий КР и/или перечень лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

В справке-обосновании отмечается, что благодаря принятому постановлению в Кыргызстан были своевременно ввезены жизненно важные лекарственные средства и медизделия. По мнению ведомства, это позволило в период чрезвычайной ситуации бесперебойно обеспечивать потребность населения в них.

«Также открываются границы, что положительно влияет на бесперебойный импорт лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, в стране планируется производство одноразовых медицинских масок, а также средств индивидуальной защиты», — добавили в ведомстве.