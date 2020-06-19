У двух депутатов, контактирующих с пресс-секретарем ЖК, коронавирус не выявлен

Все сотрудники пресс-службы Жогорку Кенеша сдали анализы, коронавирус не выявлен. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Ибраим Нуракун уулу.

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«У всех моих коллег и депутатов Каныбека Иманалиева и Акылбека Жапарова отрицательный результат на коронавирусную инфекцию», — отметил он.

Сам Ибраим Нуракун уулу проходит лечение в городской больнице Токмака.

«Здание старое, но врачи в прямом смысле слова золотые. За мной ухаживают два врача и две медсестры», — сказал руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша.