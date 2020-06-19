Оставайтесь дома, призвал мэр города Ош и проинспектировал рынки

На всех рынках Оша усилили работу по контролю за соблюдением санитарно-карантинных норм. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

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По ее данным, проведена разъяснительная работа с торговцами и посетителями центрального рынка и рынка автозапчастей «Кудайбери». Им объяснили важность соблюдения санитарно-карантинных правил, направленных на охрану здоровья каждого жителя.

По выявленным нарушениям составили протоколы.

Ранее мэр Оша сказал, что общественный транспорт и торговые объекты будут принудительно закрывать на 15 суток, если они не будут соблюдать правила карантина.

Мэрия города призывает все хозяйствующие субъекты к строгому соблюдению правил социального дистанцирования, личной гигиены и масочного режима под лозунгом «Оставайтесь дома».