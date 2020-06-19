15:10
USD 74.87
EUR 84.21
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Оставайтесь дома, призвал мэр города Ош и проинспектировал рынки

На всех рынках Оша усилили работу по контролю за соблюдением санитарно-карантинных норм. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Читайте по теме
Душа плачет, когда вижу людей без маски. Мэр Оша разгневался и всем пригрозил

По ее данным, проведена разъяснительная работа с торговцами и посетителями центрального рынка и рынка автозапчастей «Кудайбери». Им объяснили важность соблюдения санитарно-карантинных правил, направленных на охрану здоровья каждого жителя.

По выявленным нарушениям составили протоколы.

Ранее мэр Оша сказал, что общественный транспорт и торговые объекты будут принудительно закрывать на 15 суток, если они не будут соблюдать правила карантина.

Мэрия города призывает все хозяйствующие субъекты к строгому соблюдению правил социального дистанцирования, личной гигиены и масочного режима под лозунгом «Оставайтесь дома».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156707/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош в канале утонул мужчина
У сотрудника Финпола в Оше выявили коронавирус. Управление закрыли на карантин
Депутаты: У общественного здравоохранения должен быть ответственный чиновник
В Ош из Москвы привезли 355 кыргызстанок с маленькими детьми
В Оше объявили общегородской субботник. Острая необходимость, говорит чиновник
В город Ош доставили медицинские принадлежности из Китая
Цифровизация. В Оше запустят систему электронной скорой помощи и 3D-карту города
Сооронбай Жээнбеков встретился с активистами города Ош. Что они обсуждали
В Бишкеке закрыли караоке-бары и кафе. Не соблюдали санитарные нормы
В городе Ош ночью перед приездом президента наносили дорожную разметку
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса умерли еще два человека В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека
Бизнес
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Инфаркт&nbsp;&mdash; это повод еще больше заботиться о&nbsp;сердце Инфаркт — это повод еще больше заботиться о сердце
19 июня, пятница
15:05
Правозащитница подала в суд на депутата парламента Евгению Строкову Правозащитница подала в суд на депутата парламента Евге...
15:03
Республиканская инфекционная больница возобновила прием пациентов с COVID-19
14:57
Омбудсмен настаивает на наказании руководства и сотрудников СИЗО-50
14:53
Оставайтесь дома, призвал мэр города Ош и проинспектировал рынки
14:38
Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung