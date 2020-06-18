13:57
USD 74.73
EUR 84.14
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Госэкотехинспекция не будет проверять пансионаты и курорты

В связи с введенным правительством мораторием проверять пансионаты и места отдыха Госэкотехинспекция не будет. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Медетбек Мамбетов.

По его словам, руководителям санаториев даны инструкции по экологической и технической безопасности отдыхающих.

«В результате проверок в 2019 году в бюджет государства возвращено 157 миллионов 842 тысячи сомов. В связи с пандемией коронавируса плановые проверки приостановлены. Однако ведомство мониторит места, опасные для купания. Все базы отдыха оборудованы контейнерами для выброса отходов», — сказал Медетбек Мамбетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156526/
просмотров: 539
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство многоэтажного дома в водоохранной зоне возле Ботсада законно
Строительный кран в 7-м микрорайоне убрали с тротуара и проезжей части
«Кровавая вода» в арыке. Госэкотехинспекция нашла нарушителя
В Аламединском районе в арыке течет «кровавая вода»
В Новопокровке убойный цех сливает отходы в реку. Госэкотехинспекция проверяет
В интернете распространяют видео реки Аламедин с зеленой водой
Госэкотехинспекцию возглавил Мырзабек Жыпаркулов. Раньше работал в MegaCom
Глава Госэкотехинспекции Джолдошбек Джунушев уволен
Увольнение главы Госэкотехинспекции. В правительстве ждут решения Совбеза
По итогам Совбеза уволят директора Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Инфаркт&nbsp;&mdash; это повод еще больше заботиться о&nbsp;сердце Инфаркт — это повод еще больше заботиться о сердце
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
18 июня, четверг
13:39
Жалобы на милицейские пытки продолжаются. Еще один факт изучают эксперты Жалобы на милицейские пытки продолжаются. Еще один факт...
13:12
О пенсиях жен пограничников задумались в Жогорку Кенеше
13:11
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
12:38
Госэкотехинспекция не будет проверять пансионаты и курорты
12:36
Житель Кош-Добо провел той. У гостьи, она медсестра, обнаружили коронавирус