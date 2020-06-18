Госэкотехинспекция не будет проверять пансионаты и курорты

В связи с введенным правительством мораторием проверять пансионаты и места отдыха Госэкотехинспекция не будет. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Медетбек Мамбетов.

По его словам, руководителям санаториев даны инструкции по экологической и технической безопасности отдыхающих.

«В результате проверок в 2019 году в бюджет государства возвращено 157 миллионов 842 тысячи сомов. В связи с пандемией коронавируса плановые проверки приостановлены. Однако ведомство мониторит места, опасные для купания. Все базы отдыха оборудованы контейнерами для выброса отходов», — сказал Медетбек Мамбетов.