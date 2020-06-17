У сотрудника Финпола в Оше выявили коронавирус. Управление закрыли на карантин

В управлении ГСБЭП по Ошу у одного сотрудника подтвердился коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, первый тест показал отрицательный результат, а при повторном исследовании коронавирус подтвердился.

«Сейчас все работники УГСБЭП по южной столице сдали анализы, у всех они вышли отрицательными. Но мы приняли решение отправить их на домашний карантин, они будут работать из дома. Если кто-то почувствует ухудшение самочувствия, будем проводить повторные исследования. Само здание закрыли, сегодня там провели полную дезинфекцию», — рассказали в ведомстве.

На 17 июня в Кыргызстане выявили 2 тысячи 562 случая инфицирования COVID-19. Выздоровевших — 1 тысяча 901.