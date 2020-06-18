Гражданские активисты просят новое правительство уделить внимание безопасности

Представители гражданского союза «За реформы и результат» призывают депутатский корпус и обновленный кабмин во главе с премьером Кубатбеком Бороновым обратить внимание на сектор безопасности и принять комплекс антикризисных мер в этой области.

По словам активистов, сложившаяся ситуация может негативно сказаться на вопросах безопасности, породить всплеск преступности как против имущества граждан, так и против личности и общественного порядка.

«Усилия правительства и парламента должны быть направлены не только на латание дыр, но и на стратегические вопросы безопасности, которые позволят минимизировать существующие угрозы и риски», — говорят в союзе.

Они предлагают нардепам и чиновникам сконцентрировать внимание на совершенствовании проекта по созданию патрульной милиции в Бишкеке и Оше с последующим ее отделением от системы ГУОБДД. Внедрить новую систему профилактики правонарушений, напоминая, что концепция и сопроводительные документы давно готовы, но на рассмотрение в Жогорку Кенеш не поступили до сих пор.

Кроме того, правозащитники и эксперты рекомендуют не затягивать с выплатами компенсаций сотрудникам правоохранительных органов.

Гражданский союз также выступает за ужесточение ответственности в законодательстве и установление неотвратимости наказания за семейное насилие, расширение перечня структур ОВД, обладающих правом выписывать охранные ордера, и выделение средств на профилактические программы по работе с жертвами и агрессорами.

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«Мы также настоятельно рекомендуем депутатам прислушаться к мнению правозащитников и отказаться от ускоренного, без должного обсуждения, рассмотрения законопроекта кабмина о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и другие законы. Ранее в первом чтении парламент одобрил поправки, которые позволят прослушивать в ходе следствия свидетелей, не регистрировать в ЕРПП заявления о фальсификациях и других грубых нарушениях закона следователем, прокурором или судьей без полного предоставления доказательств. Инициаторы законопроекта предлагают исключить норму о пересмотре приговоров в случае признания международными органами нарушения прав человека», — отмечают представители гражданского союза.

Принятие этих норм может свести на нет начатую судебно-правовую реформу и иметь серьезные последствия для соблюдения прав человека в Кыргызстане. Гражданский союз «За реформы и результат»

Они напоминают, что оставшееся до выборов в Жогорку Кенеш время не должно быть потрачено на выжидание момента.