09:18
USD 74.73
EUR 84.14
RUB 1.08
Общество

Гражданские активисты просят новое правительство уделить внимание безопасности

Представители гражданского союза «За реформы и результат» призывают депутатский корпус и обновленный кабмин во главе с премьером Кубатбеком Бороновым обратить внимание на сектор безопасности и принять комплекс антикризисных мер в этой области.

По словам активистов, сложившаяся ситуация может негативно сказаться на вопросах безопасности, породить всплеск преступности как против имущества граждан, так и против личности и общественного порядка.

«Усилия правительства и парламента должны быть направлены не только на латание дыр, но и на стратегические вопросы безопасности, которые позволят минимизировать существующие угрозы и риски», — говорят в союзе.

Они предлагают нардепам и чиновникам сконцентрировать внимание на совершенствовании проекта по созданию патрульной милиции в Бишкеке и Оше с последующим ее отделением от системы ГУОБДД. Внедрить новую систему профилактики правонарушений, напоминая, что концепция и сопроводительные документы давно готовы, но на рассмотрение в Жогорку Кенеш не поступили до сих пор.

Кроме того, правозащитники и эксперты рекомендуют не затягивать с выплатами компенсаций сотрудникам правоохранительных органов.

Гражданский союз также выступает за ужесточение ответственности в законодательстве и установление неотвратимости наказания за семейное насилие, расширение перечня структур ОВД, обладающих правом выписывать охранные ордера, и выделение средств на профилактические программы по работе с жертвами и агрессорами.

Читайте по теме
Правозащитники назвали поправки в уголовное законодательство опасными. Почему?

«Мы также настоятельно рекомендуем депутатам прислушаться к мнению правозащитников и отказаться от ускоренного, без должного обсуждения, рассмотрения законопроекта кабмина о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и другие законы. Ранее в первом чтении парламент одобрил поправки, которые позволят прослушивать в ходе следствия свидетелей, не регистрировать в ЕРПП заявления о фальсификациях и других грубых нарушениях закона следователем, прокурором или судьей без полного предоставления доказательств. Инициаторы законопроекта предлагают исключить норму о пересмотре приговоров в случае признания международными органами нарушения прав человека», — отмечают представители гражданского союза.

Принятие этих норм может свести на нет начатую судебно-правовую реформу и иметь серьезные последствия для соблюдения прав человека в Кыргызстане.

Гражданский союз «За реформы и результат» 

Они напоминают, что оставшееся до выборов в Жогорку Кенеш время не должно быть потрачено на выжидание момента. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156419/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкек из Казани вернулись 182 гражданина Кыргызстана
Где деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом? От Минфина требуют отчета
У сотрудника Финпола в Оше выявили коронавирус. Управление закрыли на карантин
Мэрия оштрафовала кафе и маршрутки на сумму более 2 миллионов сомов
Управление Налоговой службы СЭЗ «Бишкек» закрыли на карантин
Четыре водителя бишкекской скорой помощи заразились коронавирусом
В Бишкеке закроют мини-рынки «Чынар» и «Кыял»
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,1 миллиона человек
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане коронавирусом заразился еще 21 медик
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
&laquo;ЭЛСОМ&raquo; дарит 6&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;честь дня рождения! «ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Открытие нового центра обслуживания &laquo;АКНЕТ&raquo; в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;ЦУМ&raquo; Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»
18 июня, четверг
09:13
Кыргызстанцы смогут взыскивать алименты с граждан, проживающих в США Кыргызстанцы смогут взыскивать алименты с граждан, прож...
08:59
Граждане РФ, находящиеся в КР, могут проголосовать по поправкам в Конституцию
08:45
Пакет на голову, иголки под ногти. Милиционеров обвиняют в пытке беременной
08:32
Ситуация на горнолыжной базе «ЗиЛ»: комментарий Налоговой службы
08:19
Гражданские активисты просят новое правительство уделить внимание безопасности
17 июня, среда
23:49
Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой OPPO A72
23:07
В Канаде медведь устроил погоню за койотом и стал героем видео