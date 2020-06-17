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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Где деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом? От Минфина требуют отчета

Представители ОО «Народный контроль» направили в Министерство финансов письмо с требованием отчитаться. 

В нем говорится, что в соответствии с Конституцией каждый имеет право знать, как работают государственные органы. В частности Минфин. Поэтому члены неправительственной организации просят предоставить полную и достоверную информацию о размерах внешнего и внутреннего долгов Кыргызстана по состоянию на июнь, а также отчет о расходах заемных и грантовых средств на период пандемии COVID-19 с марта по сегодняшний день.

Отметим, что Кыргызстан рассчитывает получить от международных доноров $462 миллиона. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156416/
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