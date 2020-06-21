В Бишкеке 21 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

До 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Улан Маматканов

Родился 21 июня 1982 года в селе Мады Ошской области. Заведующий отделом социального развития аппарата правительства КР.

Памятные даты

День работников водного хозяйства Кыргызской Республики

Фото Азиза Момункулова. Озеро Кель-Суу

Отмечается в третье воскресенье июня.

Кыргызстан располагает значительными запасами водных ресурсов: около 45 миллиардов кубометров в год поверхностного речного стока, 13 миллиардов кубометров потенциальных запасов подземных вод, 1 тысяча 745 миллиардов кубометров озерной воды и 650 миллиардов кубометров ледников.

В системе водного хозяйства республики работает около 6 тысяч человек.

Международный день йоги

Фото meria.kg. Празднование Международного дня йоги, Бишкек

Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты принадлежат премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Инициативу премьер-министра Индии поддержали все 175 государств, имеющих представительства в Генеральной Ассамблее ООН, и в декабре 2014 года 21 июня было провозглашено Международным днем йоги. Такая единогласная поддержка учреждения праздника обусловлена признанием пользы, которую несет и культивирует учение йоги для физического и психологического здоровья, что в условиях современного мира с растущими нагрузками на психоэмоциональную природу человека играет немаловажную роль.

Международный день празднования солнцестояния

Фото Анастасии Бенгард. Солнце над озером Пахтинском, Чуйская область

Признавая ценность культуры разных народов, стремясь к сохранению культурного многообразия и традиций народов мира, Генеральная Ассамблея ООН 20 июня 2019 года приняла резолюцию, согласно которой был учрежден праздник, отмечаемый ежегодно 21 июня.

Само по себе, являясь астрономическим явлением, солнцестояние представляет собой высшее и низшее положение солнца относительно небесного экватора. Этот день (летнего солнцестояния) часто именуют «самым длинным днем в году».

Всемирный день гуманизма

Отмечается ежегодно 21 июня. Праздник не имеет официального международного статуса, однако признан многими организациями гуманистической направленности, ставящими своей целью защиту прав и свобод человека, отстаивание идей социальной справедливости, миролюбия, человеческого достоинства и равноправия.

Деятельность подобных организаций способствует развитию институтов гражданского общества, а также напоминает государственным структурам о том, что человек — одна из основных ценностей, а его права и свободы лежат в основе любого цивилизованного общества.

Международный день скейтбординга

Сегодня катание на скейборде популярно во всем мире как у детей, так и у взрослых. Скейтбординг же с выполнением различных трюков даже относят к экстремальным видам спорта.

Сам праздник появился в 2004 году. Его инициаторами выступили американские скейтбордисты, которые впервые провели такой день на Западном побережье США.

День селфи

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков со сборной Кыргызстана по футболу

Сам по себе термин «селфи» впервые обнаружен составителями Оксфордского словаря английского языка в 2002 году в качестве сленгового термина на одном из австралийских интернет-форумов. А уже в 2013 году это слово было включено в онлайн-версию Оксфордского словаря, удостоившись титула «Слово года».

Страсть к селфи стала, к сожалению, и причиной психологической зависимости отдельных пользователей гаджетов.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Альгимантас Видугирис

Фото из интернета. Альгимантас Видугирис

21 июня 1936 года в Каунасе (Литва) родился советский кыргызский кинодраматург, кинорежиссер и кинооператор, публицист, ученый, академик, народный артист Киргизской ССР (1982) Альгимантас Видугирис.

Он дебютировал на киностудии «Кыргызфильм» в 1962 году документальным фильмом «Обращенные к солнцу». В 1968-м выходит короткометражная картина «Замки на песке», принесшая рекордное для киностудии количество призов.

В золотой фонд кыргызского кино вошли его фильмы «Заводские встречи», «ПСП», «Вахта», «Перекрытие», «Это не беда», «Очкарик», «Нарынский дневник», «В год неспокойного солнца», «Мужчины без женщин», «Катастрофу не разрешаю» и другие.

После распада СССР Видугирис начинает серьезно заниматься исследованием этнографии народов Евразии, создав двухтомный научный труд «Химеристика, логико-рационалистическое конструирование и мифическое создание художественных образов».

Умер 25 июня 2010 года.

Родился композитор Муратбек Бегалиев

Фото из интернета. Муратбек Бегалиев

21 июня 1955 года в селе Мин-Куш родился композитор, педагог, общественный и государственный деятель, ректор Кыргызской национальной консерватории Муратбек Бегалиев.

Муратбек Бегалиев — признанный лидер современной композиторской школы Кыргызстана. Его творчество отличается содержательной глубиной и оригинальностью связей национального фольклора с современной стилистикой.

Популярностью пользуются песни композитора «Кыргызстан», «Ата Мекен», «Ыссык-Кѳлдү сагынуу» (на стихи Чингиза Айтматова), «Улуу тоонун уулумун», «Сагындым», «Бабаларга таазим», «Ардагым», «Кызгалдак гүлүм ай», «Тагдырым болчу сен менин» и другие. Автор музыки к более чем 30 кинофильмам.

Подготовил более 30 профессиональных композиторов.