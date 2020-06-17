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Общество

Мэрия оштрафовала кафе и маршрутки на сумму более 2 миллионов сомов

В Бишкеке мэрия оштрафовала кафе и маршрутки на сумму более 2 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, мобильные группы акимиатов совместно с ЦГСЭН и санитарно-экологической инспекцией (СЭИ) обходят каждый хозяйствующий субъект, проводят разъяснительные беседы с бизнесменами и проверяют общественный транспорт.

Сотрудники Центра госсанэпиднадзора выявили 791 нарушителя санитарных норм. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 289,5 тысячи сомов.

«Только за сегодняшнюю ночь санитарно-экологическая инспекция обошла 34 кафе и ресторана, выявила шесть нарушений, по которым составили протоколы на 27 тысяч сомов», — сказали в мэрии.

В отношении водителей маршруток составили 98 протоколов, штраф — 98 тысяч сомов. «Еще составили девять протоколов в отношении руководителей частных компаний-перевозчиков, сумма штрафов — 117 тысяч сомов», — заключили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156362/
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