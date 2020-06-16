В Кыргызстане возобновляется реализация одного из самых крупных проектов — строительство и реконструкция альтернативной автомобильной дороги север — юг, которая была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Корреспондент 24.kg ознакомился с ходом строительства стратегического объекта и выслушал жалобы местного населения.

Проинспектировать строительство в Нарынскую область также отправился министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов в сопровождении постоянных инженеров проекта.

Читайте по теме В Кыргызстан прибудут рабочие из КНР и продолжат строительство дороги север — юг

Напомним, Минтранс приступил к строительству альтернативной дороги север — юг в 2014 году. Ее общая протяженность — 433 километра. Стоимость проекта оценивается в $850 миллионов. Автор проекта — Кыргыздортранспроект.

Строительство альтернативной дороги неоднократно вызывало критику. В феврале 2019-го депутата парламента КР Марата Аманкулова возмутило, что сроки отстают от графика, а над фактическим объемом выполненных работ по строительству дорог и вовсе утрачен контроль. На заседании парламентской фракции «Ата Мекен» депутат Бахадыр Сулейманов также раскритиковал ведомство за затягивание реализации проекта.

Кроме того, лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова, заявляла, что Министерство транспорта и дорог стоит на первом месте по уровню коррумпированности.

Министерство транспорта и дорог стоит на первом месте по уровню коррумпированности. Лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова



Она упоминала о том, что в ведомстве задерживаются сотрудники, сотням рабочих не выплачиваются деньги, в том числе тем, кто трудится над строительством альтернативной дороги.

Представители подрядных компаний China Road and Bridge Corporation (КНР) и Todini Costruzioni Generali. S.P.A. (Италия) отставание от графика объясняют тем, что в горной местности, где будет проходить новая дорога, строительные работы можно вести только до ноября. «После Нового года появился коронавирус. Поэтому как подрядчики мы потеряли несколько месяцев строительства», — оправдываются они.

Глава Минтранса дал компаниям подрядчикам указания по увеличению рабочей силы и строительной техники для ускорения реализации проекта.

На сегодня, по данным компании «Чайна Роуд энд Бридж Корп.», проект они реализовали на 75,9 процента на сумму $303,6 миллиона.

По второй фазе проекта уложено 73 километра асфальтобетонного покрытия и построены два эстакадных моста длиной в 1,4 километра. Этот проект завершен на 84,5 процента, на которые потратили более $252 миллионов.

Как заявляет постоянный инженер второй фазы проекта альтернативной дороги север — юг Ибрагим Осоров, таких эстакадных мостов в Кыргызстане еще не строили. Длина балок составляет 20, 30 и 40 метров. «А у нас — доходят максимум до 18 метров. Ширина проезжей части мостов 11,5 метра, максимальная высота опор — 37, глубина забивки свай — 46», — уточняет инженер.

По проекту мосты должны выдержать землетрясение до 9 баллов, для чего устанавливаются бетонные и резиновые опоры.

На участке Балыкчи (0-43 километр) и Кочкор-Эпкин (62,4 — 89,5 километра) дорогу строит ОсОО «Синогидро Корп. Лимитед», ее протяженность 70,1 километра. Сумма проекта — $90,75 миллиона. Период строительных работ: с 2019-го по 2023 год. Гарантийное обслуживание дороги — пять лет.

Эта же компания построила дорогу Бишкек — Нарын — Торугарт протяженностью 93 километра.

Инженер-консультант проекта Эпкин — Башкооганды Мирислан Жекшеев рассказал, что сейчас подрядная компания Todini Costruzioni Generali. S.P.A. (Италия) ведет строительные работы. Общая стоимость проекта — $40 миллионов 700 тысяч.

Специалисты рассказали, что в лаборатории, расположенной на базе, каждый день проводятся исследования по отбору необходимой горной массы, соответствующей стандартам при строительстве дорог.

«Если вдруг какой-то процент не проходит через специальное сито, то мы этот участок, с которого был взят грунт, бракуем», — говорит инженер по материалам компании «Гентек Консалт» Мирбек Оморов.

Он подчеркнул, что все лабораторное оборудование предоставила турецкая компания «Гентек Консалт».

«По завершении проекта оно будет передано Минтрансу для дальнейшего использования», — отметил инженер.

Однако отчеты и планы подрядчиков выглядят не так радужно, если послушать местных жителей. Во время встречи с министром сельчане пожаловались на качество уже построенных дорог и заявили, что при разработке проекта не учли мнение жителей Джумгальского района.

Житель Джумгала Барчынбек Орозобеков в своем выступлении упомянул об участке, который был построен без учета индивидуальных географических особенностей, из-за чего дорога быстро пришла в непригодность.

«На промежутке между селами Кызыл-Суу и Чаек, несмотря на то что это болотистая местность, уложили асфальт. Дорога начала утопать. Подрядчики сняли уложенный асфальт и ушли. Неужели нельзя было заранее продумать и разработать нормальный проект для этого участка?» — сетует депутат айыльного кенеша.

Стало также известно, что местные жители уже больше полугода не могут получить зарплату за два месяца в сумме 21 миллион сомов от кыргызской компании «Енисей Строй», которую наняла Todini Costruzioni Generali. S.P.A в качестве субподрядчика при строительстве дороги.

По словам председателя Джумгальской молодежной организации Марата Оторбаева, в сентябре 2019 года примерно 120 человек заключили трудовое соглашение с «Енисей Строй». Сорок из них предоставили строительную технику компании, остальная часть была нанята для выполнения строительных работ на участке дороги от села Чаек до Дыйкан.

«Однако спустя некоторое время компания расторгла с рабочими контракт в одностороннем порядке, не уведомив об этом никого. Позже выяснилось, что фирму продали, а новый владелец говорит, что знал о долге. Его ввели в заблуждение, сказав, что рабочим заплатит итальянская компания Todini Costruzioni Generali. S.P.A., которая является подрядчиком в проекте», — рассказал 24.kg Марат Оторбаев.

Представили Todini Costruzioni Generali заявили, что они не приняли работу «Енисей строй» из-за плохого качества: «Иностранная компания заверила, что переделает дорогу сама, однако никому из местных жителей ничего оплачивать не будет», — сообщил Марат Оторбаев.

На жалобы жителей чиновники ответили дежурными фразами: «Идут разбирательства». Жители пришли в недоумение от того, что чиновники не смогли дать четкого ответа: когда им выплатят положенное.

Сельчане раскритиковали Минтранс за бездействие и отсутствие контроля над компаниями-подрядчиками и субподрядчиками.

«Куда смотрел Минтранс, технадзор, инженеры-консультанты, где они все были в то время?» — задаются вопросом возмущенные жители.

Глава Минтранса Жанат Бейшенов сообщил, что дал несколько поручений соответствующим чиновникам по замечаниям местных жителей. Он заверил, что они будут решены в оперативном порядке. «Министерство готовит большое совещание по ряду тем, затронутых на встрече. Такие встречи будут проводиться регулярно. Мы сегодня строим дорогу, завтра проведем газ. Все мероприятия, связанные с инфраструктурой, будут реализовываться постепенно», — добавил Жанат Бейшенов.

Он подчеркнул, что в тех регионах, где уже построена дорога, жизнь населения стала улучшаться. Он призвал народ набраться терпения и подождать результата, подчеркнув, что строительство основных участков альтернативной дороги север — юг завершится к 2022 году.