В Бишкеке 16 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Осмонкула, 13, проспект Чингиза Айтматова, 57;

9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица БЧК от улицы Конорчок до улицы Достоевского);

9.30-15.00 — отрезки улиц Саратовской, Салиевой, Курманджан Датки;

9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч»;

9.30-18.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Масалиева, Луначарского, Островского, Туюкской, Красной, Ганди, Ала-Арчинской, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Айылчиева, Ойсул-Ата);

10.00-15.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Жетиген);

10.00-17.00 — жилмассивы «Дордой» (5-8-я улицы), «Рухий-Мурас» (1-я улица).

До 1 июля отключили горячую воду.

Холодной воды не будет:

9.00-19.00 — в микрорайоне «Тунгуч», частном секторе микрорайона, жилмассиве «Рухий-Мурас».

У кого намечается той

Дурусбек Рахманов

Родился 16 июня 1971 года. Генеральный директор ОАО «Джалалабатэлектро».

Памятные даты

Образован город Кара-Куль

Фото karakul.kg

Образован 16 июня 1962 года как поселок гидростроителей крупнейшего в Средней Азии гидроузла Токтогульской ГЭС. 26 октября 1962-го получил свое название Kapа-Куль и стал поселком городского типа. 7 января 1977 года преобразован в город Кара-Куль областного подчинения.

По данным переписи населения Кыргызстана 2009-го, численность населения города составила 22 тысячи 502 человека.

Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой

16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. Родным Терешкова сказала, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио.

Люди, которые меняли мир

Родился дирижер Асанхан Джумахматов

Несмотря на тошноту и физический дискомфорт, Валентина Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе.

Фото Игоря Сапожникова/slovo.kg. Асанхан Джумахматов

В 1923 году в селе Иссык-Ата родился кыргызский дирижер, музыкальный педагог Асанхан Джумахматов. Народный артист СССР. Герой Кыргызской Республики.

После окончания Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского назначен главным дирижером Кыргызского театра оперы и балета. За более полувека работы поставил больше 50 спектаклей мировой, советской и кыргызской классики.

Асанхан Джумахматов — это имя в плеяде мастеров кыргызского искусства, сценических звезд, бесспорно, занимает одно из первых мест.

Его вклад в развитие отечественной профессиональной музыки неоценим.

Умер 21 июля (по другим источникам — 20 июля) 2008-го.

Родился артист Бактыбек Арунов

Родился 16 июня 1938 года в селе Куренкеево Киргизской ССР. Заслуженный артист Киргизской ССР (1972).

С 1961-го — солист Кыргызского театра оперы и балета. В 1960-1980 годах исполнял главные партии в кыргызских и мировых балетах: «Куйручуке» — Сыдыка, «Чолпон» — Нурдина, «Анаре» — Кадыра, «Бахчисарайском фонтане» — Вацлава, «Корсаре» — Конрада, «Баядерке» — Солорда, «Пути Саманчи» — Субанкула и многих других.

Одновременно с работой в театре преподавал в музыкально-хореографической школе имени Мураталы Куренкеева классический и дуэтный танец.

Умер писатель Тологон Касымбеков

Фото из интернета. Тологон Касымбеков

В 2011 году в возрасте 80 лет скончался кыргызский писатель, Герой Кыргызской Республики Тологон Касымбеков.

Родился 15 января 1931-го в селе Ак-Джол.

В 1952 году дебютировал с повестью «Маленький табунщик». Его повесть «Хочу быть человеком» издана в 1965-м на русском языке. Наиболее значимым произведением писателя считается исторический роман «Сломанный меч» (1971). Среди других произведений — романы «Келкел», «Чапкын», «Баскын» («Нашествие»), «Кыргын» («Истребление»), которые рассказывают об истории Кыргызстана начиная с середины XIX до начала XX веков.

В 1990-1994 годах избирался народным депутатом Жогорку Кенеша, являлся руководителем международной комиссии по языку, культуре и образованию, а также председателем Союза писателей Кыргызстана.

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