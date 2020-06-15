Местные выборы. Глава Токмакского горкенеша просит перенести кампанию на весну

Глава Токмакского горкенеша Тилек Солтобаев написал письмо в ЦИК с просьбой рассмотреть вопрос о переносе местных выборов на весну 2021 года. Об этом 24.kg сообщила член комиссии Гульнара Джурабаева.

По ее словам, искусственно продлевать полномочия членов Токмакского кенеша незаконно, тем более что в стране нет ни режима ЧП, ни военного положения, из-за которых необходимо отменять выборный процесс.

Гульнара Джурабаева считает это письмо сомнительным, поскольку непонятно — все ли местные депутаты просят сдвинуть дату выборов на весну 2021-го или это желание главы Токмакского горкенеша.

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«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ЦИК может принять решение об объявлении кампании или ее дальнейшей отсрочке только после консультаций с республиканским штабом по борьбе с коронавирусом. На днях мы провели эксперимент, чтобы выяснить — можно ли обеспечить безопасность избирателей и членов УИК в условиях карантина. В результате выяснилось, что один член участковой комиссии сможет обслужить до 74 человек в час, если пропускать на участки по одному избирателю. В образовавшихся 5-, 10-минутных перерывах можно дезинфицировать место, где проходит голосование. А при учете, что в УИК состоит из четырех-пяти человек, пропускная способность увеличивается до 200 избирателей в час. Так что с учетом соблюдения всех эпидемиологических норм мы сможем провести выборы», — отметила Гульнара Джурабаева.

Напомним, что выборы должны пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.