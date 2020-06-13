В Кыргызстане коронавирусом заболели военные медики

Два медработника Генерального штаба заболели коронавирусом. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Оба медика встречали курсантов, прибывших из России.

«Обоих медиков госпитализировали. Известно, что они контактировали с курсантами и, возможно, заразились от них. Один из заболевших работает в военно-медицинском управлении, второй — в санитарно-эпидемиологическом отряде», — сообщили редакции.

Ранее коронавирус выявили у солдат Национальной гвардии. В результате парадный расчет, который должен был участвовать в мероприятии в честь Дня Победы в Москве 24 июня, заменили.

Всего в Кыргызстане выявили 2 тысячи 207 случаев заболевания коронавирусом. Более 70 процентов больных вылечились.