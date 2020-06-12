18:16
USD 74.28
EUR 84.59
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минздраве показали, как лечат больных COVID-19 в областной больнице Нарына

В стационаре Нарынской областной объединенной больницы находится 66 пациентов с COVID-19. Министерство здравоохранение опубликовало видео из изолятора.

На кадрах видно, как медицинские работники в средствах индивидуальной защиты ставят капельницы пациентам, чем оснащены палаты и в каких условиях проходят лечение больные.

Нарынская область находится на втором месте по числу заболевших после Бишкека. В регионе выявлен 401 случай. Всего на 12 июня в стране зарегистрировали 2 тысячи 166 случаев заражения COVID-19

Из-за недостаточной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией полномочному представителю правительства в области Эмильбеку Алымкулову, его первому заместителю Касену Асизову был объявлен выговор. Кроме того, по рекомендации республиканского штаба директору ОЦСМ Нарынской области Муратбеку Алияскарову объявлен выговор, а также с него снято исполнение функциональных обязанностей координатора области по здравоохранению. Директор Нарынской областной больницы Айбек Койчуманов уволен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155888/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Изменилось расположение санитарно-контрольных пунктов на въездах в Бишкек
Кафе и магазины в Бишкеке будут закрывать за нарушение санитарных правил
Государственные детские сады в Чуйской области пока работать не будут
Более четверти заразившихся коронавирусом в Бишкеке — жители жилмассивов
Мэрия: Самолечение приводит к росту числа зараженных COVID-19 в Бишкеке
Жители Бишкека просят разрешить им проводить торжества. Минздрав против
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7,5 миллиона человек
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Десять солдат Нацгвардии заразились COVID-19. На парад Победы поедут другие
За последние сутки еще шесть медиков заразились коронавирусом
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Неправильная раздача гуманитарки в&nbsp;Бишкеке: возбуждено уголовное дело Неправильная раздача гуманитарки в Бишкеке: возбуждено уголовное дело
Бизнес
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Как вести бизнес в&nbsp;условиях пандемии? Как вести бизнес в условиях пандемии?
СКИДКА 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;магазинах O!Store СКИДКА 30 процентов на аксессуары в магазинах O!Store
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
12 июня, пятница
18:01
Объемы переводов от кыргызстанских мигрантов упали почти в два раза Объемы переводов от кыргызстанских мигрантов упали почт...
17:58
Цифровизация в Госэкотехинспекции нужна для предотвращения коррупции
17:51
В Минздраве показали, как лечат больных COVID-19 в областной больнице Нарына
17:40
Дело Курсана Асанова. В отводе судьи отказано
17:37
12 июня — День России. В филармонии прошел праздничный концерт