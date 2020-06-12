В Минздраве показали, как лечат больных COVID-19 в областной больнице Нарына

В стационаре Нарынской областной объединенной больницы находится 66 пациентов с COVID-19. Министерство здравоохранение опубликовало видео из изолятора.

На кадрах видно, как медицинские работники в средствах индивидуальной защиты ставят капельницы пациентам, чем оснащены палаты и в каких условиях проходят лечение больные.

Нарынская область находится на втором месте по числу заболевших после Бишкека. В регионе выявлен 401 случай. Всего на 12 июня в стране зарегистрировали 2 тысячи 166 случаев заражения COVID-19

Из-за недостаточной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией полномочному представителю правительства в области Эмильбеку Алымкулову, его первому заместителю Касену Асизову был объявлен выговор. Кроме того, по рекомендации республиканского штаба директору ОЦСМ Нарынской области Муратбеку Алияскарову объявлен выговор, а также с него снято исполнение функциональных обязанностей координатора области по здравоохранению. Директор Нарынской областной больницы Айбек Койчуманов уволен.