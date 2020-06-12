Сотрудника, не пропустившего адвоката в СИЗО-1, накажут

Начальника отдела пропуска и досмотра СИЗО-1 накажут. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

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По его словам, ранее он обратился в Генпрокуратуру с жалобой на действия сотрудников изолятора, не пропустивших его к подзащитному из-за отсутствия справки об отрицательном ПЦР-анализе.

«Из надзорного органа пришел ответ, что в отношении начальника отдела пропуска и досмотра возбудили дисциплинарное производство. Он допустил нарушения требований нормативно-правовых актов», — сказал Бактыбек Жумашев.

Фото Бактыбека Жумашева. В отношении начальника отдела СИЗО-1 ведется дисциплинарное производство

Напомним, ранее адвоката не впустили к подзащитному в СИЗО-1 по причине отсутствия защитного костюма, бахил и справки об отсутствии коронавирусной инфекции. В тот же день он посетил клиента, содержащегося в СИЗО ГКНБ. Однако там у него лишь попросили перчатки, маску и санитайзер.