CPJ призывает провести тщательное расследование поджога «Третьего канала»

Власти Кыргызстана должны провести быстрое и тщательное расследование поджога офиса «Третьего канала». Об этом заявил Комитет по защите журналистов (CPJ).

Около семи часов утра 7 июня неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно офиса независимого телеканала в городе Таласе.

По словам директора «Третьего канала» Жаннат Токтосуновой, в это время в офисе никого не было, однако пожар повредил радиовещательное оборудование. Она оценила ущерб в $15 тысяч.

Жаннат Токтосунова рассказала CPJ, что недавно организацию раскритиковали сторонники правительства в социальных сетях, которые утверждали, что «Третий канал» «распространяет западные ценности» после ретрансляции программ финансируемой Конгрессом США радиостанции «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» на кыргызском и русском языках.

«Власти Кыргызстана должны найти поджигателей, напавших на независимую вещательную организацию «Третий канал», привлечь их к ответственности и обеспечить безопасность журналистов и сотрудников канала, — заявила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. — Средства массовой информации в Кыргызстане не должны подвергаться преследованиям или нападениям в связи с их деятельностью».