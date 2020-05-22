Супруга сбежавшего Шадиева подозревается в легализации преступных доходов

ГКНБ расследует уголовное дело по подозрению Асель Шадиевой (супруги сбежавшего экс-депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева. — Прим. 24.kg) в легализации преступных доходов, совершенной в сговоре с отдельными лицами.

По данным ведомства, установлено, что с 2010 по 2017 год Аскарбек Шадиев с целью сокрытия преступного источника происхождения имущества оформил его на имя своей супруги Асель Шадиевой.

При этом отмечается, что фактически принадлежащие им активы и доход от них значительно превышают суммы, указанные в Единой налоговой декларации.

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«Собранные по делу материалы свидетельствуют о соучастии в совершении преступления Асель Шадиевой, в частности в отмывании преступных доходов, в соответствии с ее действиями следствием дана юридическая оценка», — отмечают в ведомстве.

ГКНБ уточняет, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон, и считает, что резонно было бы, если Асель Шадиева предоставила в установленном порядке имеющиеся оправдательные доказательства и дала соответствующие разъяснения по существу дела, как того требует уголовно-процессуальное законодательство.

Аскарбек Шадиев покинул республику в июне 2018 года, вброд перейдя границу с Таджикистаном. В Худжанде он предъявил дипломатический паспорт и сел в самолет. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о присвоении $30 тысяч. Средства выделили для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Аскарбеку Шадиеву заочно предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением.

В ноябре по решению руководства фракции «Бир Бол» его лишили мандата. В декабре суд приговорил бывшего чиновника к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.