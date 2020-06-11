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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке за превышение числа посетителей оштрафовали два кафе «Шашлычная № 1»

В Бишкеке оштрафовали два кафе «Шашлычная № 1» за несоблюдение правил посадки посетителей во время карантинного режима. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Кафе «Шашлычная № 1» оштрафовали за превышение посетителей в 50 человек

По ее данным, администрация общепита рассаживала более 50 посетителей.

«Обе точки по улицам Тыналиева и Каралаева оштрафовали по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях», — отметили в мэрии.

Ранее читатель 24.kg рассказал, что вчера в «Шашлычной № 1» насчитал 150-200 человек, несмотря на то что точкам общепита Бишкека не разрешают размещать в залах более 50 гостей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155576/
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