В Бишкеке за превышение числа посетителей оштрафовали два кафе «Шашлычная № 1»

В Бишкеке оштрафовали два кафе «Шашлычная № 1» за несоблюдение правил посадки посетителей во время карантинного режима. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

Фото мэрии Бишкека. Кафе «Шашлычная № 1» оштрафовали за превышение посетителей в 50 человек

По ее данным, администрация общепита рассаживала более 50 посетителей.

«Обе точки по улицам Тыналиева и Каралаева оштрафовали по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях», — отметили в мэрии.

Ранее читатель 24.kg рассказал, что вчера в «Шашлычной № 1» насчитал 150-200 человек, несмотря на то что точкам общепита Бишкека не разрешают размещать в залах более 50 гостей.