Суд над экс-мэрами. За что преследуют Кулматова, недоумевает адвокат

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Суд приступил к прениям сторон. Адвокат бывших мэров столицы Кубанычбека Кулматов и Албека Ибраимова Сергей Слесарев заявил, что горсуд показал беззубость при вызове простого эксперта.

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«Мы не раз ходатайствовали о вызове экспертов государственного центра судебной экспертизы. Но они так и не явились. Звучало, что защита может их привести. Но как? У нас нет никаких полномочий на это», — отметил он.

По мнению защитника, в таком случае суд мог бы принять решение о признании заключения экспертизы недопустимым, потому что не может знать, как ответит эксперт на те или иные вопросы.

Сергей Слесарев заявил, что следствие сделало потерпевшими мэрию и Минобразования.

«Но если, согласно приговору первой инстанции, в пользу мэрии взыскали ущерб, то при чем тут Минобразования? Защита просила сразу допросить представителей потерпевших, чтобы вы, коллегия, увидели все безобразие, которое было допущено при рассмотрении этого дела», — сказал он.

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По словам Сергея Слесарева, представители мэрии и ведомства не смогли объяснить, какой именно им был нанесен ущерб.

«Минобраз претерпел ущерб, потому что было построено не две маленькие школы, а одна большая, сказал их представитель», — напомнил юрист.

Адвокат также напомнил, что суд первой инстанции не нашел состава преступления по статье «Коррупция». «Однако суд признал виновным Кубанычбека Кулматова по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР [в старой редакции]. Но вины Кулматова нет и по этой статье», — сказал Сергей Слесарев.

Кубанычбека Кулматова судят за то, что он обратился с письмом к президенту Алмазбеку Атамбаеву. Сергей Слесарев

«Мой подзащитный написал, что в «Калыс-Ордо» нужно построить школу. Имел право обратиться к президенту? Да. Президент принимает решение о строительстве? Нет. Он только поставил визу «согласен». Что-то еще есть? Нет. Так теперь всех должностных лиц будут бить по рукам за извещение о существующих проблемах?» — недоумевает Сергей Слесарев.

Он добавил, что есть действующее распоряжение правительства о строительстве школы в «Калыс-Ордо». «Оно подписано премьер-министром, не президентом», — добавил он.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.