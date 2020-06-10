Чиновников, допустивших ошибки в период вспышки коронавируса, накажут

В отношении ответственных лиц, допустивших ошибки в работе в период вспышки COVID-19, будут принимать соответствующие меры. Об этом сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

Читайте по теме В Кыргызстане коронавирус выявили у 82 новорожденных и беременных

«От деятельности каждого из вас, ответственного отношения, качественной реализации поставленных задач, контроля за их исполнением зависят здоровье и жизнь сограждан. Я еще раз повторюсь: оплошностей и ошибок в работе быть не должно. Недостаточная работа одной структуры скажется на повышении объема работы других ведомств, но самое опасное — может привести к увеличению числа заболевших. Необходимо хорошо подготовиться к осенне-зимнему периоду, когда, возможно, увеличится число заболевших», — сказал он.

Местным органам власти необходимо контролировать соблюдение санитарных правил в общественных местах, уделив особое внимание общественному транспорту и такси.

«Должен быть постоянный контроль за соблюдением санитарных требований в общественных местах, на торговых площадках, в общественном транспорте и такси. Речь в том числе идет о положенной дезинфекции в такси и точках общественного питания. По моей информации, в кафе не соблюдают дистанцию между посетителями, а многие водители такси не носят маски», — отметил чиновник.

Всего по стране на 10 июня коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 93 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 572. Умерли — 26.