В Кыргызстане коронавирус выявили у 82 новорожденных и беременных

В Кыргызстане у 82 беременных, рожениц и новорожденных подтвержден положительный анализ на COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, из общего числа на сегодняшний день выписали пять беременных женщин из стационаров.

Беременные:

Бишкек — 11;

Ош и Ошская область — 3;

Джалал-Абадская область — 1;

Нарынская область — 5.

Роженицы:

Ош и Ошская область (ГПЦ Ош) — 38;

Нарынская область — 11.

Новорожденные:

Бишкек — 1;

Ош и Ошская область (ГПЦ Ош) — 12.

Всего по стране на 10 июня коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 93 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 572.