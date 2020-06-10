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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане коронавирус выявили у 82 новорожденных и беременных

В Кыргызстане у 82 беременных, рожениц и новорожденных подтвержден положительный анализ на COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, из общего числа на сегодняшний день выписали пять беременных женщин из стационаров.

Беременные:

  • Бишкек — 11;
  • Ош и Ошская область — 3;
  • Джалал-Абадская область — 1;
  • Нарынская область — 5.

Роженицы:

  • Ош и Ошская область (ГПЦ Ош) — 38;
  • Нарынская область — 11.

Новорожденные:

  • Бишкек — 1;
  • Ош и Ошская область (ГПЦ Ош) — 12.

Всего по стране на 10 июня коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 93 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 572.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155509/
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