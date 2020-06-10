В Кыргызстане коронавирус выявили у 82 новорожденных и беременных

В Кыргызстане у 82 беременных, рожениц и новорожденных подтвержден положительный анализ на COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, из общего числа на сегодняшний день выписали пять беременных женщин из стационаров.
Беременные:
- Бишкек — 11;
- Ош и Ошская область — 3;
- Джалал-Абадская область — 1;
- Нарынская область — 5.
Роженицы:
- Ош и Ошская область (ГПЦ Ош) — 38;
- Нарынская область — 11.
Новорожденные:
- Бишкек — 1;
- Ош и Ошская область (ГПЦ Ош) — 12.
Всего по стране на 10 июня коронавирус зарегистрировали у 2 тысяч 93 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 572.