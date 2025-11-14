10:35
На свалке найден мертвый младенец: в Сокулуке задержана 22-летняя мать

В Сокулукском районе Чуйской области задержана женщина, подозреваемая в убийстве новорожденной девочки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, 12 ноября около 12.30 в оперативно-дежурную часть поступило сообщение об обнаружении тела младенца на мусорной свалке в селе Комсомольском. На место выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что новорожденную девочку без признаков жизни нашла местная жительница Г.И., 1975 года рождения. Она находилась в мусорном контейнере на улице Дорожной в белом пакете, завернутом в черную женскую футболку. Пуповина не была перевязана.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 «Убийство матерью новорожденного ребенка» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиция установила и задержала подозреваемую — гражданку А.Ф., 2002 года рождения, временно проживающую в селе. На основании статьи 96 УПК КР она водворена в ИВС.

Следствие продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350877/
