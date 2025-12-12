20:15
Происшествия

Продавали новорожденных. В Алматы пресечена деятельность преступной группы

Министерством внутренних дел выявлены криминальные схемы, затрагивающие социально-уязвимые слои населения, включая несовершеннолетних, сообщает Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик» пресечен ряд тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми: всего зарегистрировано 39 таких фактов, шесть из которых в отношении несовершеннолетних.

«В Алматы пресечена деятельность преступной группы, причастной к продаже новорожденных. Организаторы, используя сложные жизненные обстоятельства молодых девушек, склоняли их за вознаграждение передавать младенцев третьим лицам. Все фигуранты задержаны. Расследуется более 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354451/
