18:42
USD 74.10
EUR 83.45
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстан прибудут рабочие из КНР и продолжат строительство дороги север — юг

12 июня прибудет первый рейс со специалистами из Китая для возобновления полномасштабных строительных работ на проектных участках автодороги север — юг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

По ее данным, в связи с карантинными мерами и закрытием международных границ большинство сотрудников компании «Чайна Роуд энд Бридж Корп.», которая является генеральным подрядчиком первых двух проектов, не смогли попасть в страну, остановив все строительные работы.

«Согласно распоряжению правительства от 17 апреля, МТиД проработало с Государственной миграционной службой и Министерством иностранных дел необходимые вопросы по получению разрешительных документов», — говорится в сообщении.

В результате Минтранс получил 390 разрешений на въезд для сотрудников «Чайна Роуд энд Бридж Корп.» на строительный объект, часть из которых прибудет через два дня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155506/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане грузовикам запретят ездить днем в жару
Минтранс Кыргызстана не выплачивает зарплаты дорожникам, работающим на перевалах
Водителей накажут за завышение цен на междугородние перевозки пассажиров
Междугородние такси дорожают на фоне коронавируса. Минтранс повлиять не может
Коронавирус в Кыргызстане. Дорога Бишкек — Ош функционирует в обычном режиме
Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Грузовикам запретили ездить по дорогам без цепей и тросов
Назначен статс-секретарь Минтранса. Через три года работы в статусе и. о.
Минтранс ремонтирует дороги в регионах и на горных перевалах
Грузовикам запретили ездить днем по дорогам Кыргызстана
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;974 В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Бизнес
Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7 Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; запускает мобильное приложение для автомобилистов Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
ОАО &laquo;МАМ&raquo; возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
10 июня, среда
18:33
Сооронбай Жээнбеков встретился с активистами города Ош. Что они обсуждали Сооронбай Жээнбеков встретился с активистами города Ош....
18:30
11 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:29
Незаконное обогащение. Аскарбека Шадиева заочно приговорили к 13 годам тюрьмы
18:02
В Кыргызстан прибудут рабочие из КНР и продолжат строительство дороги север — юг
17:52
Дело Зилалиева. Обвиняемому продлили срок ареста еще на два месяца