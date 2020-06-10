12 июня прибудет первый рейс со специалистами из Китая для возобновления полномасштабных строительных работ на проектных участках автодороги север — юг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

По ее данным, в связи с карантинными мерами и закрытием международных границ большинство сотрудников компании «Чайна Роуд энд Бридж Корп.», которая является генеральным подрядчиком первых двух проектов, не смогли попасть в страну, остановив все строительные работы.

«Согласно распоряжению правительства от 17 апреля, МТиД проработало с Государственной миграционной службой и Министерством иностранных дел необходимые вопросы по получению разрешительных документов», — говорится в сообщении.

В результате Минтранс получил 390 разрешений на въезд для сотрудников «Чайна Роуд энд Бридж Корп.» на строительный объект, часть из которых прибудет через два дня.