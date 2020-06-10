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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека

В Кыргызстане от коронавирусной инфекции скончались еще два человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, в Панфиловской территориальной больнице скончался 70-летний мужчина, а в Джалал-Абадской области — 73-летняя женщина.

«Мужчина обратился в больницу из-за желчекаменной болезни, у него появилась температура, на следующий день она повысилась. При обследовании у него выявили двустороннюю пневмонию, в течение многих лет страдал сахарным диабетом и коронарной болезнью сердца. Все это обострилось, и вчера он умер.

Вторая пациентка также обратилась в больницу, у нее был сахарный диабет второго типа, двусторонняя полисегментарная пневмония. Больная скончалась от осложнений из-за коронавируса. Минздрав выражает искренние соболезнования родным и близким», — сказал он.

Всего по республике общее число умерших составило 26 случаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155454/
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