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17:33, 09 июня 2020
, Бишкек -
24.kg
,
Руслан ХАРИЗОВ
Надпись «Бишкек-2020» из 30 тысяч цветов появилась на улице Чокана Валиханова
17:33, 09 июня 2020
, Бишкек -
24.kg
,
Руслан ХАРИЗОВ
В Бишкеке на улице Чокана Валиханова вдоль проезжей части высадили цветы в виде надписи «Бишкек-2020». Об этом рассказали в прямом эфире на странице мэрии в Facebook.
Уточняется, что на этом участке посадили примерно 30 тысяч цветов: сальвию, колеус и катарантус. Установили поливочный водопровод.
Такие же клумбы появились на откосах по улице Байтика Баатыра.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/155401/
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