Надпись «Бишкек-2020» из 30 тысяч цветов появилась на улице Чокана Валиханова

В Бишкеке на улице Чокана Валиханова вдоль проезжей части высадили цветы в виде надписи «Бишкек-2020». Об этом рассказали в прямом эфире на странице мэрии в Facebook.







Уточняется, что на этом участке посадили примерно 30 тысяч цветов: сальвию, колеус и катарантус. Установили поливочный водопровод.

Такие же клумбы появились на откосах по улице Байтика Баатыра.