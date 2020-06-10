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Общество

Вспышка коронавируса. Как Европейский союз помог Кыргызстану

Вспышка коронавируса коснулась практически всех стран мира. Но при этом многие из них помогают соседям, продолжая бороться с эпидемией у себя. Посол Евросоюза в Кыргызстане Эдуард Ауэр рассказал 24.kg, какую помощь республика получила от ЕС.

— Европа сама пострадала от вируса, но тем не менее Европейский союз помогает Кыргызстану. Почему?

— Действительно, Европа также пострадала от пандемии. Но это не значит, что мы ориентируемся только на себя, когда другие государства мира находятся в еще более уязвимом положении. ЕС как один из мировых лидеров обязался поддерживать своих партнеров по всему миру.

Евросоюз разработал специальный пакет Team Europe на общую сумму более 20 миллиардов евро в рамках пакета поддержки во всем мире. 

Эдуард Ауэр 

Европейская комиссия, страны — участницы ЕС и европейские банки развития внесли свой вклад в пакет мер для поддержки других государств мира.

— Сколько из выделенной помощи приходится на КР?

— В рамках подхода Team Europe мы подготовили пакет поддержки для Кыргызстана на общую сумму более 36 миллионов евро. Он включает грант в размере 30,8 миллиона евро для прямой поддержки бюджета. Эти средства будут направлены на поддержку секторов образования и социальной защиты, а также на реализацию повестки дня правительства в области цифровых технологий.

В рамках подхода Team Europe Германия выделила 500 тысяч евро GIZ на поддержку плана действий в чрезвычайных ситуациях COVID и способствовала своевременному открытию клиники неотложной помощи в Джалал-Абаде, финансируемой через KfW (3 миллиона евро).

Кроме того, Европейский инвестиционный банк, кредитное подразделение Евросоюза, выделил кредит в 22 миллиона евро для поддержки частного сектора в рамках антикризисного плана правительства.

Оставшиеся 5,2 миллиона евро — это средства, переориентированные на текущие проекты и программы ЕС в КР для удовлетворения первоочередных потребностей кыргызских бенефициаров и населения в целом.

— Можете привести примеры такой помощи?

— Например, мы предоставили 4 тысячи 750 единиц средств индивидуальной защиты для исправительных учреждений и Государственной таможенной службы. Жители Баткенской области получили пакеты с продуктами питания и различные консультации, а медицинским центрам в Баткене и Оше были вручены важные расходные материалы. Аналогичные меры будут приняты несколькими другими проектами Европейского союза.

— Реализует ли ЕС какие-либо обучающие программы?

— Да. Безусловно. Мы уделяем внимание поддержке психического здоровья уязвимых групп и кампаниям по повышению осведомленности о COVID-19. На сегодня более 20 тысяч человек уже прошли вебинары по использованию, оценке и распространению информации онлайн и по борьбе с фейк-новостями, связанными с пандемией.

Для содействия непрерывному обучению детей Евросоюз выделил 80 тысяч евро на разработку платформ и контента для онлайн/дистанционного обучения, инструментов онлайн-оценки и коммуникационной кампании для продвижения дистанционного обучения.

— Как ЕС поддерживает пострадавших от гендерного и домашнего насилия?

— Совместно с ООН мы адаптировали инициативу «Луч света» по гендерному насилию, чтобы открыть приюты для пострадавших женщин и помочь жертвам домашнего насилия посредством консультаций и психологической поддержки. Будут предприняты дополнительные мероприятия, о которых в скором времени объявим мы и ООН.

— А можете привести примеры, когда помощь оказывали и отдельные страны Европы?

— Например, 17 миллионов от проектов немецкого банка KfW будут использованы Министерством финансов для кредитования малых и средних предприятий.

Германия выделила 200 тысяч евро на реагирование в кризисных ситуациях со стороны обществ Красного Креста/Красного Полумесяца в Центральной Азии.

Кроме того, в сотрудничестве с ВОЗ Польша направила девять медицинских работников из Польского центра международной помощи для поддержки кыргызских медицинских групп в Бишкеке и Оше и обмена опытом с кыргызскими медицинскими работниками. Отметим, что они были очень впечатлены профессионализмом кыргызских врачей.

— Будет ли дальше Европейский союз реализовывать в КР инициативы по поддержке усилий республики в борьбе с коронавирусом?

— Дальнейшие действия в рамках существующих программ помогут смягчить воздействие и облегчить процесс восстановления. Более широкие ответные меры будут включать помощь в восстановлении бизнеса и сохранении рабочих мест, поддержку агробизнеса и обеспечение предоставления основных услуг населению, например, доступа к безопасной чистой воде и санитарии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155337/
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